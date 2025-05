"Wybory prezydenckie w Polsce to przede wszystkim zacięta walka o władzę między narodowo-konserwatywnym PiS a liberalno-konserwatywnym obozem Tuska" – pisze we wtorek (13.05.2025) dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"). Gazeta ocenia, że zadaniem kandydata PiS, Karola Nawrockiego, jest zapobieżenie spełnieniu obietnicy Donalda Tuska o odwróceniu "autorytarnej reorganizacji Polski, która rozpoczęła się podczas ośmiu lat rządów PiS, co wyrażało się przede wszystkim w demontażu podziału władzy między polityką a sądownictwem" – czytamy.