Ile makaron i ryż mogą stać w lodówce? Grozi to nawet zatruciem Fot. Canva

REKLAMA

Ryż i makaron w lodówce – ile można je trzymać? Jeden to tykająca bomba

Tu nie ma miejsca na kompromisy. Gotowany ryż, który "poleży za długo", to potencjalne siedlisko Bacillus cereus – bakterii, która potrafi przetrwać gotowanie i świetnie czuje się, gdy ryż powoli stygnie na kuchennym blacie. A potem nawet chłodna lodówka jej niestraszna.

Efekt? Nudności, wymioty, bóle brzucha, a czasem nawet ostre zatrucie pokarmowe. I to nie po tygodniu – często wystarczą 2-3 dni, żeby zrobiło się niebezpiecznie. Ale uwaga: czasem wystarczą już 24 godziny, jeśli ryż był przechowywany w złych warunkach (czytaj: w ciepłej kuchni przez pół dnia, zanim trafił do lodówki).

REKLAMA

Zasada jest prosta:

Ryż maksymalnie 1–2 dni w lodówce. I to pod warunkiem, że trafił tam szybko – najlepiej w ciągu godziny od ugotowania. Jeśli leżał długo na blacie, nawet lodówka go nie uratuje. Makaron do 3-5 dni , pod warunkiem przechowywania w szczelnym pojemniku i szybkim schłodzeniu. Z nim ryzyko jest mniejsze, ale też nie jest niezniszczalny.

Co robić, żeby nie wpaść w kulinarne tarapaty?

Szybkie chłodzenie – włóż ryż lub makaron do pojemnika, zostaw otwarty aż do ostygnięcia, a potem wstaw do lodówki. Nie podgrzewaj drugi raz – serio, to nie rosół. Podgrzewasz raz i zjadasz. Albo wyrzucasz. Nie sugeruj się wyglądem i zapachem – bo najgorsze bakterie są niewidzialne i bezwonne.

REKLAMA