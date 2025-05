Tak trudno mówić o Tomku w czasie przeszłym – właściwie to niemożliwe. Tomek był uosobieniem życia, pasji, optymizmu, ciekawości świata. Był perfekcjonistą i marzycielem. Każdy pomysł konsultował ze mną – byliśmy razem, najpierw we dwoje, potem we troje. Silni, zjednoczeni, szczęśliwi. Wierzę, że tam, gdzie teraz jest Tomek, mówi nam wszystkim: "Żyjcie pełnią życia. Nie traćcie ani chwili, kochajcie, śmiejcie się, smakujcie każdą chwilę, jakby jutra miało nie być". Dla mnie dziś myśl o jutrze jest zbyt trudna. Wiem, że muszę być silna za nas dwoje. Bo nasz Tomek ma już tylko mnie.

list od Anastazji Jakubiak