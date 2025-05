Po zakończeniu wczorajszej (12 maja) debaty prezydenckiej w TVP, premier Polski opublikował w serwisie X wpis. "Jeśli w boju o drugą turę zostało realnie dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwy, to wybór powinien być prosty" – napisał Tusk. Nietrudno się domyślić, że to cios w Nawrockiego i wsparcie dla Trzaskowskiego.

Równie nietrudno się domyślić, że to jego forma wsparcia dla PiS. Środowisko tej partii udziela mu przecież wsparcia w jego wyborach. Do Bukaresztu jeździł Mateusz Morawiecki , komitet wsparcia dla kandydata rumuńskiej prawicy stworzyła grupa byłych i obecnych posłów i posłanek partii Kaczyńskiego.

Morawiecki ściskał Simiona

– Jeśli George Simion zostanie wybrany, wiem, że będzie stabilizującą siłą nie tylko dla Rumunii, ale też dla całej Unii Europejskiej – mówił w połowie marca w Bukareszcie Mateusz Morawiecki. Nasz były premier pojechał do Rumunii, by wspierać w wyborach kandydata partii AUR. To ugrupowanie, podobnie jak PiS, należy do partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, któremu szefuje obecnie Morawiecki.