Wolta Kaczyńskiego ws. wojsk na Ukrainie. Pierwszy to proponował, a dziś atakuje rząd

Trzy lata temu Jarosław Kaczyński jako pierwszy proponował wysłanie polskiej armii do Ukrainy. Jednak dziś twierdzi, że nie wolno pozwolić na to, by nasi żołnierze trafili na Wschód, a jedynym gwarantem tego, że tam nie pojadą, jest rzekomo Karol Nawrocki.