Kto wygrał Eurowizję? Spokojnie, to był dopiero pierwszy półfinał – oto co dalej

We wtorkowy wieczór 13 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2025. Wystąpiła w nim Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" i awansowała do wielkiego finału. Zanim jednak do niego dojdzie, zostanie wyemitowany drugi półfinał, podczas którego reprezentanci kolejnych kilkunastu państw powalczą o przejście do następnego etapu. Oto szczegóły.