Przed nami 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. W ubiegły roku Kryształowy Mikrofon powędrował do rąk niebinarnej gwiazdy Nemo , która reprezentowała Szwajcarię utworem "The Code" . Tegoroczna edycja europejskiego święta muzyki odbędzie się zatem w hali St. Jakobshalle w Bazylei.

Pierwszy półfinał popularnego konkursu wystartuje we wtorek, 13 maja, a drugi odbędzie się w czwartek, 15 maja. Wielki finał zaplanowano na sobotę, 17 maja. To wtedy poznamy nowego króla, bądź nową eurowizyjną królową.

Gdzie oglądać Eurowizję 2025? Wszystko, co powinniście wiedzieć o transmisji konkursu w Bazylei

3. Słowenia (Klemen, "How Much Time Do We Have Left")