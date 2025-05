69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 13-17 maja 2025 roku w Bazylei, w Szwajcarii – ojczyźnie zwycięzcy zeszłorocznego finału. To właśnie artysta z Nemo z piosenką "The Code" wywalczył zwycięstwo dla swojego kraju.

Maskotka Eurowizji 2025, Lumo, wywołuje falę krytyki. "Obrzydlistwo"

Brytyjski dziennik "The Guardian" określił Lumo jako "dziecko miłości Micka Hucknalla (wokalisty brytyjskiej grupy muzycznej Simply Red – red.) i Crazy Froga", sugerując, że maskotka przypomina raczej postać z koszmaru niż symbol jedności. W artykule podkreślono, że podczas gdy Eurowizja nie potrzebuje maskotki, Lumo może odwracać uwagę od samego konkursu.

W sieci trudno znaleźć pozytywny komentarz o Lumo. "Co to ma być", "Wygląda jak wygenerowany przez AI", "Obrzydlistwo", "Kto w ogóle pomyślał, że to fajnie wygląda?", "Najbrzydsza rzecz, jaką widziałam w swoim życiu", "Paskudztwo", "Chcę o tym zapomnieć" – piszą internauci, choć inni zwracają uwagę, że projektantka nie zasługuje na aż taką krytykę. – Pomysł super, wykonanie okropne – stwierdził ktoś.