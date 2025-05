We wtorkowy wieczór 13 maja rozpoczął się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. W ubiegły roku Kryształowy Mikrofon powędrował do rąk niebinarnej gwiazdy Nemo , która reprezentowała Szwajcarię utworem "The Code", dlatego tym razem europejskie święto muzyki odbywa się w szwajcarskiej Bazylei, dokładnie w hali St. Jakobshalle w Bazylei.

Tak wyglądało show Steczkowskiej

Wrażenie na widzach mógł też zrobić reprezentant Słowenii Klemen, który na co dzień jest komikiem. Tym razem zdecydował się opowiedzieć w piosence "How Much Time Do We Have Left" poruszającą historię o swojej żonie, która zmagała się z chorobą, i o tym, jak to wpłynęło na ich związek.