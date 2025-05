Pani S. zachowywała się, jakby odczuła satysfakcję z faktu, że udało jej się doprowadzić nas do skrajnego stanu (w odwecie za to, że jako młodzi jesteśmy winni całego zdarzenia, bo nie zareagowaliśmy). A to sugeruje, że nie radzi sobie z traumą i próbuje odreagować ostatnie wydarzenia na nas. W obliczu wszystkiego, co się wydarzyło, dziwi nas, że prowadząca nalega na powrót studentów do zajęć stacjonarnych – co sugeruje, że próbuje ich zgromadzić w jednym miejscu. Kto wie, czy nie przygotowała podobnej prowokacji dla osób studiujących na UW? A może tym razem nie będzie to prowokacja, ale realne działanie? Powtarzamy: skąd mamy wiedzieć w jakim stanie psychicznym się znajduje? Tak, jesteśmy świadomi, że praca w komunikacji kryzysowej wymaga odporności. Tak, chcemy rozmawiać o trudnych tematach. Ale to, co wydarzyło się na tych zajęciach, nie miało nic wspólnego z edukacją. To nie była lekcja. To była przemoc psychiczna. To było skrajnie nieodpowiedzialne, nieprofesjonalne i nieludzkie. Wzbudzanie celowego strachu, podsycanie atmosfery zagrożenia, ignorowanie reakcji studentów – to nie są metody dydaktyczne. Pani S. przekroczyła granice. Prosimy o jednoznaczne odniesienie się do tej sytuacji i wyciągnięcie stosownych konsekwencji. Nie wyobrażamy sobie powrotu na zajęcia prowadzone przez p. S, gdyż w obliczu wczorajszych wydarzeń odczuwamy realne zagrożenie zdrowia i życia (jeśli nie fizycznego, to z całą pewnością psychicznego). Zadajcie sobie Państwo pytanie: co byście zrobili na naszym miejscu?

Fragment oświadczenia studentów SWPS, które wysłano do dziekan