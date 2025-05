Benzyna i olej napędowy za 4,99 zł za litr. Gdzie w Polsce można skorzystać z takiej promocji? Fot. naTemat

Już 15 maja kierowcy będą mogli zatankować nawet 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie 4,99 złotych za litr. Będą jednak musieli spełnić określone warunki.

Szwajcarska sieć stacji paliw Avia powraca z popularną promocją. Nie jest może w Polsce paliwowym potentatem. Ale liczba 140 stacji benzynowych i tak robi wrażenie. Stała się szczególnie znana z promocji, w ramach której benzyna i diesel kosztują 4,99 złotych za litr.

Jednak za taką cenę będzie można zatankować tylko w konkretnym miejscu o konkretnych godzinach. Ta promocja jest w całej Polsce i praktycznie codziennie można z niej skorzystać w innym miejscu.

15 maja z tej promocji będą mogli skorzystać kierowcy, którzy będą przejeżdżać przez Świdnicę w województwie dolnośląskim. Okazja będzie obowiązywać w godzinach 16-18. Limit tankowania wynosi 50 litrów.

Avia przygotowała przy tym dla kierowców nowość. Kolejną stację z promocją wybiorą sami. Sieć ogłosiła na Facebooku "bitwę o 4,99 zł/l". Kierowcy w cenie promocyjnej kupią paliwo przez trzy godziny. W bitwie bierze w niej udział 8 miejscowości. To Piła, Trzebina, Jastrzębie-Zdrój, Dąbrowa Górnicza, Puławy, Siedlce, Bełchatów i Grzegorzew, które toczą ze sobą "potyczki" w systemie pucharowym. Przegrywający odpada, niczym w Lidze Mistrzów.

Jakie ceny benzyny i oleju napędowego?

Poza tego typu okazjami z prognoz ekspertów serwisu e-petrol, na które powołuje się Auto Świat wynika, że w najbliższych tygodniach za paliwo kierowcy będą płacić sporo poniżej 6 złotych za litr.

Eksperci e-petrol.pl prognozują, że w tym tygodniu będziemy płacić: