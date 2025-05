Do incydentu doszło 30 czerwca 2024 roku. Jak przekazało biuro prasowe Ryanaira, po niepokojącym zachowaniu jednego z pasażerów załoga zmuszona była do przekierowania maszyny do Rzeszowa. Tam mężczyzna został usunięty z pokładu. "To doprowadziło do niepotrzebnych zakłóceń podróży 191 pasażerów oraz 6 członków załogi. Pasażer został ukarany grzywną w wysokości 3 230 euro" – czytamy.