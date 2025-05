Wethrift przeanalizował 30 krajów z wysokimi wynikami w Ogólnoświatowym Indeksie Bezpieczeństwa Kobiet (Women, Peace and Security Index), tworzonym przez Uniwersytet Georgetown. Pod uwagę wzięto m.in. koszty noclegów, jedzenia, transportu, liczbę dostępnych wycieczek oraz poziom bezpieczeństwa. Jako pierwszy informował o tym portal Vacationer.

Polska to najbezpieczniejszy kierunek dla podróżujących samotnie kobiet

W Polsce dzienny koszt wyżywienia to 7,37 dolara, czyli najmniej ze wszystkich krajów w zestawieniu. Średnia cena noclegu wynosi 91,1 dolara. Bilet na autobus kosztuje 1,14 dolara. Cała podróż solo po Polsce to średnio 3795 dolarów. Dla porównania – w Japonii to aż 23 356 dolarów. W Polsce dostępnych jest 65 zorganizowanych wycieczek dla osób podróżujących samotnie. Bezpieczeństwo nocnych spacerów oceniono na 61,97 punktu – lepiej niż np. na Łotwie, ale słabiej niż w ZEA.