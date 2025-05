Ataki rekinów na turystów nie należą do częstych, ale nie można powiedzieć, że do nich nie dochodzi. Szerokim echem odbiła się zwłaszcza sytuacja z końca 2024 roku, kiedy to rekin zabił włoskiego nurka, który nurkował w pobliżu Marsa Alam. Żeby zapobiec takim sytuacjom, władze Egiptu przygotowały listę zaleceń dla hoteli, ale i turystów dotyczącą zasad postępowania z rekinami.