To nowy rywal dla PKP. Przewoźnik proponuje połączenia do Chorwacji i na Litwę. Fot. Deposit/East News (Zdjęcie poglądowe)

Jak informuje Kolejowy Portal, Gepard Express zapowiada cztery trasy, które mają przebiegać przez Polskę.

Praga – Charków przez Polskę

Pociąg relacji Praga hl.n. – Charków – Praga miałby kursować codziennie, z przejazdem przez Kraków, Rzeszów i Przemyśl. Odjazd z Pragi zaplanowano na godz. 16:00. Do Krakowa skład przyjechałby o 23:21, do Rzeszowa o 00:58, a do Przemyśla o 02:06. Do Charkowa miałby dotrzeć o 22:07 następnego dnia.

Podróż powrotna rozpoczynałaby się o 6:53 z Charkowa. Do Przemyśla pociąg dotarłby o 23:24, do Pragi przyjechałby o 10:00 dnia następnego.

Split – Wilno przez Warszawę

Pociąg wyruszałby ze Splitu o 17:29, by do Warszawy Centralnej dotrzeć o 20:36, a do Wilna – o 8:31 następnego dnia.

W drogę powrotną skład wyjeżdżałby z Wilna o 16:56. Do Warszawy Centralnej dotarłby o 2:49, a po przejeździe przez Ostravę, Břeclav, Budapeszt i Zagrzeb, do Splitu dojeżdżałby o 5:58 dnia następnego.

Praga – Wilno przez Katowice i Warszawę

Kolejna z proponowanych tras to codzienne połączenie między Pragą a Wilnem. Odjazd z Pragi planowany jest na 16:00. Pociąg przejeżdżałby przez Katowice (22:08) oraz Warszawę Centralną (00:51), by dotrzeć do Wilna o 12:34 na następny dzień.

W drogę powrotną skład wyruszałby z Wilna o 16:56. Do Warszawy przyjechałby o 2:39, do Katowic o 5:22, a do Pragi – o 11:30.

Praga – Terespol przez Warszawę

Ostatnia z planowanych tras to relacja Praga hl.n. – Terespol – Praga hl.n. Odjazd z Pragi zaplanowano na godz. 20:00. Skład przejeżdżałby przez Katowice (2:08) oraz Warszawę Centralną (4:55), by dotrzeć do Terespola o 7:05.

W drogę powrotną pociąg wyruszałby z Terespola o 20:05. Z Warszawy wyjeżdżałby o 22:09, z Katowic o 1:04, a do Pragi dotarłby o 7:10 następnego dnia.

Czeski przewoźnik konkurencją dla PKP

Wszystkie wymienione połączenia mają być realizowane od 15 grudnia 2025 do 14 grudnia 2030 roku. Gepard Express planuje uruchomienie jednej pary pociągów dziennie na każdej trasie. Połączenia będą dostępne wyłącznie w ruchu międzynarodowym – oznacza to, że nie będzie możliwości podróżowania nimi w ramach samej Polski.

