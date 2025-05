Lidl od 17 maja będzie sprzedawać dużo nowych i przecenionych rzeczy do ogrodu. Co jest w nowej gazetce? Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

REKLAMA

W Lidlu od soboty będą dostępne przede wszystkim urządzenia i akcesoria do pielęgnacji trawnika (np. robot koszący, kosiarka elektryczna, podkaszarki) oraz szeroki wybór produktów do nawadniania i podlewania (jak węże, zraszacze, sterowniki, zestawy przyłączy, wózek na wąż). Pojawią się też bardziej uniwersalne rzeczy jak np. miotła ogrodowa czy plandeki.

A jeśli będziemy chcieli upiększyć nasz mały (lub duży) zakątek zieleni, to w nowej gazetce jest też sporo lamp solarnych do ogrodu, występujące w rozmaitych formach, np. jako dekoracyjne figurki (papuga), żarówki, kamienie, słupki ścieżkowe czy łańcuchy świetlne. Niektóre są też przecenione (na poniższej liście zaznaczyłem je pogrubioną czcionką).

REKLAMA

Lidl od 17 maja będzie sprzedawać sporo nowych i przecenionych rzeczy do ogrodu. Co jest w nowej gazetce?

Narzędzia i akcesoria do ogrodu:

Robot koszący z aplikacją, 20 V Parkside - Cena: 1499 zł Akcesoria ogrodowe Parkside - Cena: 29,99 zł Miotła ogrodowa (2 warianty) Parkside - Cena: 27,99 zł Plandeka lub zestaw 2 plandek uniwersalnych Parkside - Cena: 39,99 zł Zestaw przyłączy do nawadniania ogrodu Parkside - Cena: 29,99 zł Sterownik nawadniania PBCG B2 Parkside - Cena: 59,99 (wcześniej 69,99, promocja 20 zł taniej) Wąż ogrodowy bębnowy lub kasetowy Parkside - Cena: 79,99 zł Pistolet zraszający Parkside - Cena: 14,99 zł Zraszacz ogrodowy Parkside - Cena: 29,99 zł Akcesoria do podlewania Parkside - Cena: 6,99 zł Elastyczny wąż ogrodowy, 30 m Parkside - Cena: 39,99 (wcześniej 59,99, promocja 20 zł taniej) Wózek na wąż ogrodowy Parkside - Cena: 69,99 zł Wąż ogrodowy, 20 m Parkside - Cena: 39,99 zł Kosiarka elektryczna, 1200 W Parkside - Cena: 199 zł (wcześniej 249 zł, promocja 50 zł taniej) Elektryczna podkaszarka do trawy, 550 W Parkside - Cena: 119 zł (wcześniej 139 zł, promocja 20 zł taniej) Elektryczna podkaszarka, 300 W Parkside - Cena: 69,99 zł (wcześniej 89,99 zł, promocja 20 zł taniej)

REKLAMA

Fot. Lidl

Ozdoby do ogrodu:

Dekoracyjna lampa solarna LED (Papuga) Livarno home - Cena: 17,99 zł Dekoracyjna żarówka solarna Livarno home - Cena: 7,99 zł Łańcuch LED z żarówkami solarnymi Livarno home - Cena: 34,99 zł Lampa lub zestaw 2 lamp solarnych (Kamienie) Livarno home - Cena: 89,99 (wcześniej 129,99 zł, promocja 40 zł taniej) Lampa solarna (Słupki) Livarno home - Cena: 14,99

Narzędzia i akcesoria dostępne od 12 do 18 maja:

Akumulatorowa pompa do zbiornika na deszczówkę Parkside, 20V (bez akumulatora i ładowarki) - Cena: 199 zł (wcześniej 249 zł, 50 zł TANIEJ) - cena z aplikacją Lidl Plus Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów Parkside 20 V (bez akumulatora i ładowarki) - Cena: 109 zł (wcześniej 149 zł, 40 zł TANIEJ) - cena z aplikacją Lidl Plus Akumulatorowa podkaszarka do trawy Parkside 20 V (bez akumulatora i ładowarki) - Cena: 79 zł (wcześniej 129 zł, 50 zł TANIEJ) - cena z aplikacją Lidl Plus

REKLAMA