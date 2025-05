Nawrocki trzyma się fake newsa o polskich wojskach w Ukrainie. Rząd dawno temu zaprzeczył

– To czuć, że tu jest Polska, która jest dumna, która zna wartości, jakim dzisiaj służymy. To jest Polska, która upomni się, jeszcze raz upomni się o słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego , że warto być Polakiem, po my Polskę kochamy i wolności i suwerenności Polski nikomu nie oddamy – krzyczał ze sceny.

– Tak powiedział kiedyś jeden z ojców naszej niepodległości. Mówił, że my Polacy jako wspólnota narodowa możemy być tylko silni i mocni. Wówczas, kiedy mamy jasno postawione cele naszego narodu. Naszym celem nie jest dzisiaj wysyłanie żołnierzy polskich na Ukrainę i nie pozwolę jako prezydent Polski, prezydent premierowi Donaldowi Tuskowi składać deklaracje w imieniu koalicji chętnych za nas. Bo to my, obywatele państwa polskiego, będziemy decydować o tym, gdzie będą bili się nasi bohaterowie, a dzisiaj Ukraina musi wiele zrobić dla Polski i nie pozwolę, by nasi żołnierze bili się na Ukrainie – opowiadał.