JJ, czyli 24-letni Johannes Pietsch, to kontratenor o wyjątkowym głosie, który urodził się w Wiedniu, ale dorastał w Dubaju. Szeroką publiczność poznała go dzięki finałowemu występowi w austriackim talent show "Starmania" w 2021 roku. Rok wcześniej próbował swoich sił także w brytyjskim „The Voice”.

O czym jest "Wasted Love" JJ-a na Eurowizji 2025?

– Istnieje szczególny rodzaj złamanego serca, gdy masz w sobie tyle miłości do ofiarowania, ale nie ma miejsca, do którego mogłaby trafić. To jak dryfowanie po bezkresnym morzu na kruchej papierowej łódce – chwytasz się każdego promyka nadziei, tylko po to, by patrzeć, jak rozpływa się pod tobą. A jednak w tej naiwnej wierze tkwi coś niezaprzeczalnie pięknego. Bo w końcu samo uczucie miłości jest wartościowe – niezależnie od tego, jak bardzo może wydawać się zmarnowane – mówił artysta, cytowany przez portal Eurovisionworld.