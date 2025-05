We wtorek, 13 maja, odbył się pierwszy półfinał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który w tym roku – po zwycięstwie Nemo z "The Code" – gości w Bazylei w Szwajcarii.

Eurowizja 2025: Portugalia zaskoczyła wszystkich. Bukmacherzy nie dawali "Deslocado" NAPA szans

To właśnie Portugalia okazała się największym zaskoczeniem wieczoru: zespół NAPA z kameralnym utworem "Deslocado" awansował do finału, mimo że bukmacherzy dawali mu jedynie... 14 procent szans, co plasowało ich na ostatnim miejscu w stawce. Eksperci oceniali, że choć utwór jest emocjonalny i pełen treści, może okazać się zbyt subtelny, by wyróżnić się na tle bardziej widowiskowych i dynamicznych prezentacji.