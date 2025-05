Dodajmy, że ten znany raper ma na swoim koncie współpracę z pochodzącym z Ciechanowa Quebonafide . Na Eurowizję przygotował piosenkę pod tytułem "Espresso Macchiato", której refren od kilku tygodni podbija Tik-Toka. Choć kawałek, w którym Cash w rytm elektronicznych beatów i jazzowej nutki, próbuje śpiewać po włosku, spodobał się internautom, to już mniej samym Włochom.

"'Espresso Macchiato' to utwór łączący w sobie elementy electro swingu z językiem angielskim i celowo niepoprawnym włoskim. Piosenka maluje karykaturalny obraz stereotypowego Włocha, podkreślając takie rzeczy, jak jego zamiłowanie do kawy, palenia tytoniu i prowadzenia restauracji" – napisał rzymski dziennik "Il Messaggero".

– Pewnego dnia, po obudzeniu, sprawdziłem powiadomienia i zobaczyłem wiadomość od zespołu Tommy'ego. Zapytali, czy chciałbym dołączyć do ich grupy tanecznej na eliminacje do Eurowizji. Byłem w szoku – opowiadał o początkach ich współpracy w radiu VOX FM. – Nie miałem tego w swoim "BINGO 2025" (śmiech). Oczywiście od razu się zgodziłem! Takich okazji się nie odrzuca, zwłaszcza że była to moja pierwsza praca tego typu – dodał.