Wydawać by się mogło, że kwestia dat to drobna sprawa. Tyle że jak wynika z nieoficjalnych ustaleń TVN24, umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania została notarialnie zawarta, kiedy Jerzy Ż. przebywał w areszcie. Stacja ustaliła, że mężczyzna był w nim od 19 listopada 2011 do 17 maja 2012.

Przeanalizowali film, na którym Nawrocki tłumaczy się z mieszkania

A to oznacza, że umowa przedwstępna miałaby zostać podpisana, gdy pan Jerzy przebywał już w areszcie. Jak do tego doszło? Na razie nie wiadomo i to ma sprawdzić Izba Notarialna w Gdańsku. – Na pewno będziemy chcieli tego typu okoliczności ustalić, jak to wyglądało i jak przebiegało podpisywanie aktu notarialnego – przekazał cytowany przez stację Sławomir Wroński, rzecznik izby.