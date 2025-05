Nie wszyscy kojarzą jej twarz, ale piosenkę "Avenir" słyszał niemal każdy – także w Polsce, gdzie dekadę temu była radiowym hitem. Teraz Louane, czyli Anne Peichert, znów o sobie przypomina – i to na największej muzycznej scenie Europy. Reprezentuje Francję na Eurowizji 2025 w szwajcarskiej Bazylei z utworem "Maman".

Ma zaledwie 28 lat, a na koncie już karierę wokalistki, aktorki i zdobywczyni Cezara. Louane dała się poznać w 2013 roku w programie "The Voice", a chwilę później zagrała w filmie "Rozumiemy się bez słów", gdzie zdobyła serca widzów i krytyków (to na podstawie tego hitu powstała amerykańska "CODA", która zdobyła trzy Oscary, w tym dla najlepszego filmu). Jej debiutancki album "Chambre 12" pokrył się platyną, a dziś ma na koncie pięć albumów i status jednej z najpopularniejszych artystek we Francji.