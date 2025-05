Emmy, czyli Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, ma 24 lata i pochodzi z Norwegii. Mimo że nie jest Irlandką, udało jej się podbić serca irlandzkiej publiczności i wygrać tamtejsze preselekcje Eurosong 2025. Co ciekawe, "Laika Party" pierwotnie była zgłoszona do norweskiego konkursu, ale się nie zakwalifikowała – Emmy postanowiła więc spróbować szczęścia gdzie indziej. Jak widać, bardzo dobrze.

O czym jest "Laika Party" Emmy na Eurowizji 2025?

Piosenka to kolorowa, taneczna bomba – ale z twistem. Inspiracją dla niej była historia Łajki, pierwszego psa wysłanego przez człowieka w kosmos. Ta dwuletnia suczka została złapana na ulicach Moskwy, a 3 listopada 1957 roku wyniesiono ją na orbitę w radzieckim satelicie Sputnik 2. Niestety, nie przeżyła lotu – co więcej, od początku nie planowano jej powrotu na Ziemię.

Łajka nie wróciła na Ziemię, ale Emmy postanowiła dać jej nowe życie – w jej wersji piesek nie umiera, tylko trafia na wieczną, kosmiczną imprezę. To słodko-gorzka metafora, w której mieszają się wzruszenie i taneczny beat, nadzieja i żal. Sama Emmy nazywa swoją piosenkę "smutną imprezą" – i trudno o lepsze podsumowanie.

"Laika Party", czyli "Impreza Łajki", jest też swoistym hołdem dla wszystkich zwierząt, które stały się ofiarami kosmicznych eksperymentów. Choć to popowy hit, trudno się nie wzruszyć. Jak ktoś trafnie napisał na YouTubie – to utwór z kategorii "tańcz i płacz".

(Gotowa do startu)

Jak poradzi sobie Irlandia na Eurowizji 2025?

Irlandia ma w eurowizyjnej historii aż siedem zwycięstw, ale ostatnie lata nie były zbyt łaskawe. Dopiero w 2024 roku Bambi Thug udało się awansować do finału, zdobywając świetne 6. miejsce. Teraz pora na Emmy, która wystąpi w drugim półfinale Eurowizji w czwartek.

Bukmacherzy dają jej umiarkowane szanse (nie są nawet pewni, czy Emmy zakwalifikuje się do finału), ale wiadomo – na Eurowizji wszystko się może zdarzyć. A "Laika Party" ma wszystko, co trzeba: wpadający w ucho refren, kosmiczną estetykę, emocjonalne tło, wyjątkową historię, no i pieska.