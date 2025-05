Skandal w Bytomiu. Restauracja odwołała komunie w ostatniej chwili

Maj w Polsce to miesiąc pierwszych komunii – dzieci w białych strojach, rodzinne spotkania, zdjęcia, kwiaty i... uroczysty obiad. W Bytomiu ten schemat został brutalnie przerwany. Właściciele restauracji Imperium zgotowali kilkunastu rodzinom komunijny dramat, który skończył się płaczem dzieci, wezwaniem policji i totalnym chaosem organizacyjnym.

"Ten dzień miał być świętem – pierwsza komunia dziecka mojej najlepszej przyjaciółki. Mieliśmy zarezerwowany obiad dla 25 osób, wszystko potwierdzone, opłacone, dogadane, dopięte na ostatni guzik. Tymczasem na miejscu spotkało nas coś, co trudno opisać. Lokal wziął więcej rezerwacji, niż był w stanie obsłużyć. Zostaliśmy przed lokalem – bez obiadu, bez stołu, bez słowa wyjaśnienia” – dodała inna uczestniczka dramatu.

Co ciekawe, podobne zgłoszenie wpłynęło już kilka dni wcześniej – 7 maja. Mimo to do 12 maja nikt nie złożył zeznań w tej sprawie.