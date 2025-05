Majowa śnieżyca z gradem i krupą to nie żart. Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Agnieszka Miastowska

Z imowa aura powróciła do Polski i to z przytupem. Środek maja, a my zamiast planować grille i spacery w krótkim rękawku, wyciągamy z szaf zimowe kurtki. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, już dziś – w czwartek 15 maja – rozpocznie się kulminacja zjawisk pogodowych, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej odpornych na kaprysy aury.