Jak donosi w czwartek "Gazeta Wyborcza" , umowa pożyczki została sporządzona 15 lutego 2010 roku w Gdańsku. Dokument, według ustaleń dziennika, trafił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego zajmujących się sprawami mieszkaniowymi.

Nowe informacje ws. afery mieszkaniowej Nawrockiego

Z treści umowy wynika, co opisuje dziennik, że Karol Nawrocki udzielił Jerzemu Ż. pożyczki w wysokości 12 tysięcy złotych z przeznaczeniem "na wykup mieszkania komunalnego". Dokument ma formę wydruku, na którym odręcznie wpisano dane obu stron. Ręcznie dopisano również wysokość oprocentowania.

"Kluczowe w umowie z 15 lutego 2010 roku jest jednak to, że Nawrocki pożycza Jerzemu Ż. kwotę 12 tys. zł na 20 proc. rocznie. Strony ustaliły, że pieniądze zostaną zwrócone w mieszkaniu Jerzego Ż." – takie informacje podano w artykule.

"Gazeta Wyborcza" przypomina przy okazji, że w 2010 roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło około 5 procent, a w przypadku kredytów gotówkowych wahało się od 8,4 do 17,5 procent, nie licząc prowizji bankowej. Pan Jerzy miał nie spełniać wówczas warunków do uzyskania kredytu.

Co ważne, Karol Nawrocki przekazał już gdańską kawalerkę Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni. Podpisanie umowy darowizny potwierdził już prezes stowarzyszenia Bogdan Palmowski w rozmowie z PAP, co cytowało m.in. WP.

Akt notarialny potwierdzający darowiznę został podpisany 14 maja. Prezes stowarzyszenia powiedział, że w umowie zawarto klauzulę, mówiącą o tym, że jeśli stan zdrowia Jerzego Ż. na to pozwoli, mężczyzna będzie mógł wrócić do mieszkania. Wiadomo też, że kawalerka nie wróci do zasobów miasta.