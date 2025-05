Z najnowszego sondażu poparcia przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich liderem nadal pozostaje Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, który może liczyć na 29 procent głosów. Jest to spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni.

Nowy sondaż prezydencki

Na drugim miejscu plasuje się Karol Nawrocki z PiS z wynikiem 25 procent, co oznacza brak zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu. Z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji uzyskał 12 procent poparcia, tracąc 2 punkty w porównaniu do wcześniejszych wyników.