"Pani oburzające zachowanie nie licuje z pełnioną funkcją Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Cynicznie wykorzystuje Pani otrzymany mandat społecznego zaufania do siania nienawiści, antagonizowania obywateli i produkowania prymitywnej propagandy obliczonej wyłącznie na osiągnięcie krótkowzrocznego zysku politycznego" – napisał Miszalski.

Dodał również, że jeśli posłanka nie przeprosi publicznie za wprowadzenie opinii publicznej w błąd, skieruje wniosek do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni o rozpatrzenie sprawy przez Komisję Etyki Poselskiej. "Nie pozwalajmy na szerzenie kłamstw i manipulacji w przestrzeni publicznej!" – zaapelował prezydent Krakowa.

Co zrobiła Anna Krupka? Posłanka PiS nie ma zamiaru przepraszać

Na opublikowanym przez Annę Krupkę filmie widać grupę młodych ludzi z walizkami, przemierzających ulicę Krakowa nocą. Posłanka PiS opatrzyła materiał podpisem: "Nie, to nie wycieczka. To migranci przywożeni pod osłoną nocy".

Nagranie w rzeczywistości zostało wykonane na potrzeby akcji "Zabytkowe Centrum", inicjatywy mającej zwrócić uwagę na problemy związane z masową turystyką w Krakowie i hałasem, jaki powodują przyjezdni próbujący dostać się do hoteli i apartamentów.

Po fali krytyki i zarzutach, że posłanka PiS szerzy w sieci fake newsy, wpis Krupki zniknął z jej mediów społecznościowych. 23 kwietnia pytana na sejmowych korytarzach o sytuację wypierała się i odpowiadała, m.in. że "to jej współpracownica zamieściła taki wpis". Dziennikarze TVN24 podkreślali, że post był, miał zasięgi i widziało go wielu ludzi. Dopytywali, dlaczego to zrobiła i czy zamierza przeprosić za nakręcanie nagonki na migrantów. Nie otrzymali odpowiedzi.