Ten artykuł nie jest kierowany do zawodowców z własnym sadem lub szklarnią, tylko amatorów ogrodnictwa, którzy mają swój kawałek zieleni i chcą zasadzić drzewo owocowe (lub kilka). Stąd wymienione gatunki są nie tylko szybkie, ale i łatwe w uprawie i nadają się do polskiej strefy klimatycznej.

11 gatunków drzew, które szybko rosną i są łatwe uprawie w przydomowym ogródku

Czym się kierować przy zakupie drzewka owocowego i jak je uprawiać?

Kupując drzewka owocowe, zwracaj uwagę przede wszystkim na to, czy mają zdrowy wygląd oraz sprawdzone pochodzenie. Dlatego najlepiej wybierać sadzonki z renomowanych szkółek lub zaufanych centrów ogrodniczych, bo daje to gwarancję jakości i zgodności odmianowej.

Co to znaczy, że drzewko ma wyglądać zdrowo? Chodzi o to, by miało jędrne pędy, brak oznak chorób czy szkodników, a w przypadku roślin z gołym korzeniem – dobrze rozwinięty i wilgotny system korzeniowy.