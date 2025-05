"Korek jest gigantyczny". Kolejna blokada Ostatniego Pokolenia w Warszawie

Ostatnie Pokolenie zorganizowało kolejną blokadę drogi w Warszawie. Tworzą się ogromne korki. To kolejna typu akcja, niedawno zablokowano most Siekierkowski, co doprowadziło do poważnych utrudnień.