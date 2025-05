O czym jest film "Drobiazgi takie jak te" z Cillianem Murphym?

"Drobiazgi takie jak te" (oryg. Small Things Like These) są adaptacją powieści pióra irlandzkiej autorki Claire Keegan, zdobywczyni Nagrody Orwella w kategorii fikcji politycznej. W książce poznajemy losy Billa Furlonga, właściciela firmy handlującej węglem i oddanego ojca, który pewnego dnia widzi pod lokalnym klasztorem, jak jedna z sióstr zakonnych znęca się nad młodą wychowanką. Mężczyzna podejrzewa, że zakonnice prowadzą tzw. pralnię magdalenek.

"Po wejściu do klasztoru dziewczęta i kobiety były więzione za zamkniętymi drzwiami, zakratowanymi oknami i wysokimi murami. (...) Dziewczęta i kobiety były zmuszane do pracy od rana do wieczora – prały, prasowały, szyły, haftowały lub wykonywały inne prace ręczne. (...) Kary za odmowę pracy obejmowały pozbawienie posiłków, izolację, przemoc fizyczną, przymusowe klęczenie przez długi czas lub rytuały upokarzające, np. golenie włosów" – czytamy w artykule Justice for Magdalenes Research.