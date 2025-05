"Babcie" są numerem jeden na Netfliksie. O czym jest film z Susan Sarandon?

Dzieło w reżyserii Stephena Chbosky'ego ("The Perks of Being a Wallflower") bazuje na prawdziwej historii Joego, który prowadzi restaurację Enoteca Maria na Staten Island w Nowym Jorku. "W Enotece kilka babć pochodzących z różnych regionów Włoch gotuje własne menu według rotacyjnego harmonogramu" – tak o swoim lokalu opowiada właściciel, który w 2011 roku stworzył wirtualną książkę kucharską pod tytułem "Nonnas of the World".