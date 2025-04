Pomimo sporej krytyki, jaka wylała się na poprzednie sezony serialowej adaptacji "Wiedźmina" , Netflix zamierza dalej rozwijać ekranowe uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Gigant streamingu wypuścił trzeci sezon prawie dwa lata temu, a zdjęcia do nadchodzącej odsłony miały zakończyć się w październiku ubiegłego roku.

Henry Cavill ("Człowiek ze stali") zrezygnował z roli Geralta z Rivii, co dla wielu miłośników prozy i polskiego fantasty było gwoździem do trumny, jeśli chodzi o dalsze nadzieje związane z serialem. Twórcy adaptacji zastąpili go australijskim gwiazdorem "Igrzysk śmierci" – Liamem Hemsworthem. Właśnie światło dzienne ujrzały nowe zdjęcia z planu, na których obok świeżo upieczonego łowcy potworów widzimy jego wiernych przyjaciół.