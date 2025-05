Po okresie dość uciążliwych deszczów, mżawek, ulew, burz i gradu nadejdzie do nas ocieplenie i pogoda znów zrobi się typowo majowa. Ale niestety na krótko. W szczególnie złej sytuacji znajdą się rolnicy i sadownicy. To nie przelewki: fala zimnego powietrza znad Skandynawii może nam przynieść mrozy z temperaturą minus 7 stopni Celsjusza.

Warto zauważyć, że będzie to kolejna fala mrozu. W ostatnich dniach niektóre rejony Polski zmagały się już z wyjątkowo niskimi temperaturami. Gdzieniegdzie było nawet minus 12 stopni. Większość ludzi mogła to uznać za przejściową niedogodność. Cóż, wystarczy ciepło się ubrać. Ale dla roślin to prawdziwa katastrofa. Wielu rolników załamuje ręce nas straconymi plonami.

Lekki mróz na początku maja nie jest niczym niezwykłym, ale tak dotkliwy to może być efekt zmian klimatu

Ma nawet swoją potoczną nazwę: Zimna Zośka. Dawno jednak nie była ona tak dotkliwa. Może być to jedynie anomalia, ale wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z jednym z efektów zmian klimatycznych. Potocznie nazywane są one ociepleniem klimatu.