52-latka zaśpiewała piosenkę pt. "Gaja", inspirowaną grecką mitologią (Gaja to bogini Ziemi). "Moja 'Gaja' powstała w kokonie mojego serca – z miłości do Ziemi i miłości do ludzi. Wierzę, że śpiewając ze mną słowiańskie agmy, poruszamy delikatne, pełne miłości i wzruszenia struny duszy, o których na co dzień zapominamy. Chciałabym, abyście tańczyli, śpiewali i przywracali najwyższe wibracje w swoich ciałach i duszach. Abyście poczuli swoją prawdziwą siłę i moc, która płynie z Was" – napisała jeszcze tuż przed finałem.