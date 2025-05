Sobotni wieczór (17 maja) upłynie pod znakiem Wielkiego Finału Eurowizji 2025. Poznamy kolejnego laureata lub laureatkę Kryształowego Mikrofonu. We wtorek i czwartek odbyły się półfinały 69. odsłony tego konkursu. Podczas pierwszego z nich wystąpiła Justyna Steczkowska z utworem "Gaja". Widowiskowe show spodobało się widzom. Dzięki ich głosom wokalistka awansowała do kolejnego etapu.

Dodajmy, że przy tegorocznej Eurowizji pracuje jeszcze więcej Polaków. W reprezentacji Estonii jest tancerz Kajtek Januszkiewicz . Towarzyszy on wykonawcy hitu "Espresso Macchiato", Tommy'emu Cashowi. Za kolejnym eurowizyjnym przebojem tego roku, piosence "Bara bada bastu", także stoi Polak. Mowa o Robercie Skowrońskim , który współtworzył piosenkę dla fińsko-szwedzkiego trio KAJ.

W reprezentacji Islandii też jest Polka

Z Islandii do szwajcarskiej Bazylei polecieli bracia Halfdan i Matthias Matthiasson, którzy nazwali swój duet Væb. Energetyczny utwór "RÓA", wykonany w towarzystwie tancerzy i tancerek, dał im awans do finału. W islandzkim teamie pojawiła się też Aleksandra Getka-Zimoch.

Pochodząca ze Szczecinka tancerka od kilku lat nie mieszka już w Polsce. Pracuje w szkole Dansverkstæðið w Reykjaviku, wykonuje również tatuaże i maluje obrazy. Choć Gretka-Zimoch występuje w barwach Islandii, to mocno trzyma też kciuki za Justynę Steczkowską.

4. Izrael (Yuval Raphael – New Day Will Rise)

7. Ukraina (Ziferblat – Bird of Pray)

8. Wielka Brytania (Remember Monday – What The Hell Just Happened?)