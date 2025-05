Hiszpania domaga się kontroli głosów po finale Eurowizji 2025

"Zwrócimy się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), organizatora festiwalu, o dyskusję na temat punktacji widzów i czy głosowanie jest przeprowadzane we właściwy sposób. Wspólnie z innymi krajami uważamy, że wpływ trwających konfliktów zbrojnych na konkurs prowadzi do utraty charakteru kulturowego tego wydarzenia. Jako hiszpańska delegacja chcemy wiedzieć, w jaki sposób rozdysponowano głosy Hiszpanów" – czytamy w wydanym przez RTVE komunikacie.

Co ciekawe, fani, którzy śledzili transmisję na żywo z Eurowizji na YouTube, spotkali się podczas oglądania finału z co najmniej dwiema reklamami zachęcającymi widzów do głosowania na Yuval Raphael. "Przepraszam, to POWINNO być niezgodne z zasadami" – napisała drag queen Maxxy Rainbow na portalu X (dawnym Twitterze).