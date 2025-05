Nie uwierzycie, kto wybrał fragment do skrótu występu Steczkowskiej

Jak dowiedziały się portale – Plejada i Eska – o tym, jaki fragment zostanie pokazany w skrócie występu, decydują delegacje poszczególnych państw. W przypadku teamu z Polski ostateczny głos w tej kwestii miał należeć do Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka uznała tamten moment za najbardziej widowiskowy i najważniejszy dla niej samej, dlatego go wybrała.

Co ciekawe, do tamtego elementu show ze zwisaniem na linach i śpiewaniem wysokich dźwięków, mogło wcale nie dojść. Organizatorzy Eurowizji nie chcieli się zgodzić na tak ekstremalną część choreografii Steczkowskiej. Ostatecznie udało się jednak dojść do porozumienia.

– W pewnym momencie pojawiła się zgoda. Z tego, co mówiła Justyna, początkowo zaproponowano inne rozwiązanie – miała stać na konstrukcji przypominającej słup. Ostatecznie jednak to sami organizatorzy uznali, że to wygląda mniej efektownie i warto wrócić do pierwotnej koncepcji. Ustalono, że na scenie będzie obecny technik, który założy Justynie zabezpieczenia na nadgarstki – opowiadał w rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny prezes OGAE Polska i członek polskiej delegacji na Eurowizję 2025.