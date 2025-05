Wakacje all inclusive to jeden z najłatwiejszych sposobów na zapewnienie sobie wakacji wolnych od zmartwień. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę i z każdym rokiem coraz chętniej rezerwują w biurach podróży właśnie takie wyjazdy. Zwłaszcza że ich ceny wcale nie są przerażające.

Wakacje all inclusive o ponad 400 zł tańsze niż przed tygodniem

Co tydzień cenom wyjazdów na tygodniowe all inclusive przygląda się Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Ich analiza dotyczy wylotów między 4 a 10 sierpnia, a jej wynik przedstawia "Rzeczpospolita".

Największą niespodzianką jest to, co przed tygodniem stało się z cenami all inclusive na Malcie. Te spadły bowiem aż o 437 zł i wyniosły 5733 zł. I choć Polacy wolą tam latać na własną rękę, albo w opcji ze śniadaniami z biurami podróży, to nadal tak wyraźna różnica w cenie może być ciekawą opcją dla szukających spokojniejszego wypoczynku.