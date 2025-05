Twórca i gwiazda "Lost" w duecie. Nie spodziewałam się, że "Duster" będzie aż tak dobry

Twórca "Lost" J.J. Abrams wraca do telewizji z nowym serialem i może nie jest to jego typowy styl, ale... zapowiada się przednio. Duster, stworzony wspólnie z LaToyą Morgan, to stylowy, zadziorny kryminał osadzony w latach 70., który balansuje między nostalgią a szaloną energią. A do tego Josh Holloway, czyli niezapomniany Sawyer z "Zagubionych", jako kierowca do wynajęcia z przeszłością. Brzmi jak banał? Nic bardziej mylnego. Po pierwszym odcinku mam tylko jedno pytanie: dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, że to będzie aż tak dobra zabawa?!