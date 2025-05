Czy wypada iść na wesele bez koperty? Jest jedno rozwiązanie. Fot. Diego Lozano / Unsplash.com

Czy wypada iść na wesele bez koperty? Jest jedno rozwiązanie

Niestety, dzisiaj coraz częściej słyszy się od gości, że zaproszenie na wesele to dla nich... dodatkowy problem. Dla wielu osób wesele to nie tylko radość, ale też finansowy stres.

Wysokie ceny prezentów, dojazd, ubranie, nocleg – to wszystko składa się na duży wydatek. Sama koperta, której oczekuje się jako standardu, często wynosi od 300 do 1000 zł, a czasem nawet więcej.

Warto pamiętać, że koperta to nie obowiązek, a zwyczaj, ale jednak bardzo silny. Złamanie go bez rozmowy może wywołać nieporozumienia, a nawet żal ze strony młodej pary.

Najprostszym rozwiązaniem, które pozostaje eleganckie jest włożyć w kopertę kwotę symboliczną np. 100 złotych i powiedzieć o tym młodej parze.

Nie dla każdego jednak nawet taka symboliczna kwota będzie dostępna. Gdy więc jesteś w trudnej sytuacji finansowej, a czeka cię wesele, rozważ kilka możliwości...

Brak koperty na wesele nie przekreśla twojego udziału, ale wymaga taktu, rozmowy i wyczucia. W polskiej tradycji to temat wrażliwy, dlatego podejdź do niego z empatią wobec pary młodej – ich reakcja może cię pozytywnie zaskoczyć. Najważniejsze, by pokazać, że jesteś z nimi sercem, nawet jeśli nie portfelem.

Co zrobić, gdy naprawdę nie masz pieniędzy?

1. Szczerość z parą młodą

Najlepsze, co możesz zrobić, to porozmawiać z parą młodą z wyprzedzeniem. Możesz powiedzieć:

"Bardzo się cieszę z Waszego zaproszenia i chcę być z Wami w tym ważnym dniu, ale mam teraz trudniejszy okres finansowo i nie jestem w stanie przygotować tradycyjnego prezentu. Czy mimo to mogę być z Wami?".

Taka wiadomość pokazuje szacunek i chęć uczestnictwa – większość par to zrozumie, jeśli podejdziesz do tematu z empatią. Warto w tym momencie zaoferować niematerialny prezent, który w jakimś sensie zrekompensuje brak koperty np. zaproszenie na obiad do naszego domu.

Istotą wesela jest spotkanie, wspólne, jak wskazuje sama nazwa – weselenie się. (...) Prezenty ślubne mają ułatwić młodej parze wspólny start w życiu. (...) Jeśli nie możemy sobie pozwolić na większy wydatek, ponieważ po prostu nas na to nie stać, możemy kupić prezent w parę osób albo podarować coś, co zrobimy sami lub coś małego, co będzie przedstawiało wysoką wartość emocjonalną. Istotą prezentu jest wysiłek, który w niego wkładamy. Wojciech S. Wocław założyciel Polskiej Szkoły Etykiety w rozmowie z Wp.kobieta.pl

2. Nie przychodź "po cichu" bez koperty

Właśnie dlatego rozmowa jest tak ważna. Brak koperty bez słowa wyjaśnienia może zostać źle odebrany – jako brak szacunku, lekceważenie lub nawet próba "korzystania z imprezy za darmo". Nawet jeśli to nie twoja intencja.

3. Alternatywy dla koperty

Jeśli nie masz możliwości finansowych, są inne sposoby, by okazać wdzięczność i zaangażowanie:

Pomoc w przygotowaniach: dekoracje, rozstawianie stołów, organizacja zabaw, robienie zdjęć czy filmików – to wszystko może być cenniejsze niż pieniądze. Najlepiej zaproponuj to parze młodej wcześniej – może okazać się, że twoja pomoc zostanie doceniona. Symboliczny prezent DIY: możesz przygotować album dla pary młodej, zrobić coś własnoręcznego, jeśli jesteś kreatywny Spotkanie po ślubie: zaproś parę na kawę czy spacer i powiedz, że chcesz ich uczcić na swój sposób, kiedy już będziesz w lepszej sytuacji. Złóż się na prezent z kimś innym: jeśli masz jakiekolwiek środki do dyspozycji, możesz spróbować złożyć się na prezent z kimś z gości.

4. Grzeczna odmowa