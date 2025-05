Ile dać na wesele? Tyle Polacy planują włożyć do koperty Fot. Canva

Ile dać na wesele? Tyle Polacy planują włożyć do koperty

Z najnowszego raportu Santander Consumer Banku "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025" wynika, że goście skrupulatnie planują swoje wydatki na prezenty. I choć nadal staramy się być hojni, to granica rozsądku i realnych możliwości coraz częściej zwycięża nad chęcią imponowania zawartością koperty.

Największy odsetek ankietowanych (28 proc.) planuje włożyć do koperty z okazji ślubu kwotę między 401 a 750 zł. To nadal solidna suma, ale – co warto zauważyć – 24 proc. respondentów planuje prezent na poziomie 201–400 zł, a 13 proc. wyda nieco więcej: między 751 a 1000 zł. Zaledwie 2 proc. Polaków wskazało, że daje w prezencie ponad 2000 zł.

W przypadku chrztów i komunii, skłonność do większych wydatków spada jeszcze bardziej. Najwięcej uczestników badania (18 proc.) wskazało kwotę 401–500 zł. Aż 16 proc. Polaków daje 201–300 zł, a tylko 4 proc. przekroczyłoby symboliczny tysiąc.

Jak zauważa Marek Lewandowski, menedżer produktu – Kredyt Gotówkowy w Santander Consumer Banku, w zależności od wieku lub miejsca zamieszkania, Polacy mają odmienne podejście do uroczystości rodzinnych oraz do kwestii prezentów.

– Najpopularniejsza kwota 401-750 zł najczęściej była wskazywana przez najmłodszych w wieku 18–29 lat (31 proc.) oraz najstarszych w wieku 60+ (30 proc.). Co ciekawe, aż 11 proc. pięćdziesięciolatków planuje prezent o wartości od 1001 do 1500 zł – więcej niż w innych grupach wiekowych – wskazał.

Rodzinne uroczystości? Dla wielu Polaków to za drogie

Choć Polacy wciąż przywiązują dużą wagę do uczestnictwa w rodzinnych wydarzeniach, nie zawsze mogą sobie na nie pozwolić. Z raportu wynika, że niemal 4 na 10 osób byłoby skłonnych zrezygnować z udziału w weselu z powodu kosztów. W przypadku komunii taką decyzję rozważa 32 proc. ankietowanych, a przy chrzcinach – 29 proc.

Najczęściej na takie ograniczenia finansowe wskazywały osoby w wieku 30–39 lat (46 proc.) oraz 50–59 lat (44 proc.), a także mieszkańcy średnich miast i wsi.

– Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych to ważna sprawa dla Polaków, jednak jak pokazuje badanie, istnieje spora grupa osób, które ze względu na niewystarczające finanse rezygnują z udziału – komentuje Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku.

