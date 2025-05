Zapowiada się nagły zwrot w pogodzie. Do Polski nadciąga wyż Tabea

Początek nowego tygodnia przyniesie pochmurną i niezbyt przyjemną pogodę. Odpowiada za to niż Lorenz, który rozgościł się nad Polską. Jednak już w połowie tygodnia szykuje się zmiana. Za sprawą wyżu Tabea dotrze do nas słoneczna pogoda, a temperatury wzrosną nawet do 20°C.