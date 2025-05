Tyle Polacy płacą za wakacje all inclusive. Wiadomo, które kierunki wybieramy

Wakacje all inclusive z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Taki urlop to gwarancja niezmienności ceny, ale i odpoczynku, bo przez ok. 7 dni nie trzeba się o nic martwić. Ile jednak taki urlop kosztuje w 2025 roku? Polacy nie oszczędzają.