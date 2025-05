Energylandia z każdym rokiem przyciąga coraz więcej turystów z Polski, ale i obcokrajowców. Perełką parku jest rollercoaster "Zadra" uznany za najlepszą tego typu atrakcję w Europie i trzecią na świecie. Miłośników adrenaliny przyciąga także "Hyperion", rollercoaster zajmujący 12. miejsce w Europie i 26. miejsce na świecie. Jeżeli chcecie je przetestować, teraz możecie zrobić to za pół ceny.

Energylania wyprzedaje bilety. Oszczędzić można nawet w wakacje

Bilety do Energylandii nie należą do najtańszych, ale ich cena nie jest także przerażająca. Za cały dzień zabawy w szczycie sezonu (okres wakacji szkolnych) trzeba zapłacić 199 zł w przypadku biletu normalnego oraz 159 zł w przypadku dzieci do 140 cm wzrostu i seniorów powyżej 65. roku życia.