Rafał Trzaskowski 20 maja spotkał się w Sejmie z marszałkiem Szymonem Hołownią . Na miejscu dziennikarze zapytali go, czy przyjmie zaproszenie Sławomira Mentzena.

– Jestem gotów do rozmowy z wyborcami wszystkich moich kontrkandydatów. Nie będę tutaj robił rozróżnienia. Widziałem postulaty pana Mentzena. Rozumiem, że to są kwestie, na których zależy jemu, zależy przede wszystkim jego wyborcom. Z wieloma z tych postulatów się zgadzam, więc myślę, że nie będzie problemu – powiedział, co cytuje Onet.