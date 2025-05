Jacek Prusinowski jest dziennikarzem politycznym "Super Expressu", gdzie dołączył w 2023 roku. Wcześniej był związany m.in. z Radiem Eska, Vox FM oraz Radiem Plus, z którym, jak zapowiadał, zamierza nadal współpracować. Odbiorcy mogą go usłyszeć w porannej audycji "Sedno Sprawy".

W rozmowie z Wirtualną Polską dziennikarz przyznał, że że propozycja poprowadzenia drugiej debaty pojawiła się niedawno. Wyznał, że był zaskoczony, ale przyjął ją "bo to wielki zaszczyt i przyjemność".

– Zamierzam być przezroczysty, by stworzyć równe warunki dla kandydatów. To będzie ich wieczór, a ja zrobię wszystko, żeby mieli możliwość zaprezentowania się wyborcom, a widzowie z przyjemnością mogli obejrzeć to widowisko – powiedział.