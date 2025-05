Tzn. tworzą fałszywe strony internetowe udające profesjonalne firmy, które wysyłają fikcyjne raporty o naszym aucie. Wszystko po to, by wyłudzić dane osobowe i oczywiście ukraść pieniądze. Skala tego procederu ma być ogromna i obejmować całą Europę. – Oszuści są obecnie szczególnie aktywni we Włoszech, w Niemczech i innych krajach europejskich, a także w Ameryce Północnej i Australii. To oszustwo na skalę globalną – wyjaśnia w materiale prasowym Johannes Loose, szef marketingu CARFAX, który odkrył ten proceder.