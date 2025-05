Od czerwca nowy okres świadczeniowy ZUS. Dla niektórych to może być koniec 800 plus

Od 1 czerwca 2025 roku rusza nowy okres świadczeniowy programu 800 plus. To oznacza, że rodzice i opiekunowie, którzy nie złożą w porę odpowiedniego wniosku, nie dostaną pieniędzy na dzieci. Ale to niejedyna zmiana. W życie wchodzą również przepisy, które ograniczają prawo do świadczenia dla części dzieci obywateli Ukrainy. Kto dokładnie straci 800 plus?