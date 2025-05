Banany zagrożone przez zmiany klimatu. Do 2080 mogą zniknąć z upraw i sklep

Organizacja Christian Aid, która od lat monitoruje skutki zmian klimatu w kontekście ubóstwa, bije na alarm. W swoim najnowszym raporcie, jak przytacza "Rzeczpospolita", prognozuje, że do 2080 roku większość terenów uprawnych w krajach będących głównymi eksporterami bananów – jak Gwatemala, Kolumbia czy Kostaryka – stanie się niezdatna do uprawy tych owoców. Przyczyny?

"Zmiany klimatyczne zabijają nasze uprawy. To oznacza brak dochodu, bo nie mamy czego sprzedawać" – mówi cytowana w raporcie rolniczka z Gwatemali.

Szczególnie zagrożona jest odmiana Cavendish – ta, którą znamy z półek sklepowych. Jest smaczna, odporna na transport, ale niestety – wyjątkowo wrażliwa na choroby i zmiany klimatu. Grzyby, ulewy, huragany – to wszystko sprawia, że bananowe plantacje coraz częściej przypominają pola po przejściu kataklizmu.

Dla ponad 400 milionów ludzi banany to nie tylko owoc, ale też główne źródło kalorii i podstawowe źródło dochodu. Co roku na świecie konsumuje się około 100 miliardów bananów – ale jeśli nie powstrzymamy degradacji klimatu, ta liczba może dramatycznie spaść.

To już nie tylko rolniczy problem – to kwestia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Świat powinien traktować "bananowy kryzys" jako sygnał ostrzegawczy. Bo jeśli znikną banany, co będzie następne?